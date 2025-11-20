ACTUALIZA MFE reduce su beneficio por ProSieben y las bajas ventas publicitarias en España

LA NACION

(Añade ventas brutas de publicidad, deuda neta, previsiones y cita de Berlusconi)

MILÁN, 20 nov (Reuters) - MFE-MediaForEurope anunció el jueves una caída del beneficio operativo, afectado por la debilidad de las ventas de publicidad y los menores márgenes en España.

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo a 61,3 millones de euros (US$70,65 millones) en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, aproximadamente la mitad del año anterior.

Las ventas brutas de publicidad en Italia aumentaron un 1,4%, hasta 1.430 millones de euros, pero en España cayeron un 8%, hasta 494 millones de euros, lo que subraya la presión sobre las cadenas tradicionales a medida que las audiencias y los presupuestos publicitarios se desplazan a internet.

La deuda neta aumentó a 2.850 millones de euros, desde los 692 millones de euros del año anterior, después de que MFE incorporara los activos de ProSiebenSat.1 a su balance tras la adquisición en septiembre que le dio una participación del 75,6% en la cadena con sede en Baviera.

MFE considera que la expansión europea es clave para ganar escala y competir con gigantes estadounidenses de las plataformas de vídeo como Netflix y YouTube de Google.

También está en conversaciones para comprar una participación de hasta el 33% en la empresa portuguesa de medios de comunicación Impresa.

La empresa, que cotiza en Milán, dijo que empezará a consolidar plenamente la cuenta de resultados de ProSieben a partir del cuarto trimestre y reafirmó sus expectativas de beneficios y flujo de caja "muy positivos" para este año en términos comparables.

"A pesar de que el mercado de la televisión en España sigue siendo muy difícil y del impacto de ProSiebenSat.1, en el que acabamos de empezar a trabajar, MFE sigue creciendo, superando las previsiones", dijo el consejero delegado, Pier Silvio Berlusconi.

A principios de este mes, ProSieben recortó sus previsiones de beneficios para el año, al igual que sus competidoras europeas RTL y TF1.

(1 dólar = 0,8677 euros) (Información de Elvira Pollina; edición de Sonia Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y María Bayarri Cárdenas)

