ACTUALIZA Netflix comprará los estudios y la división de streaming de Warner Bros Discovery

(Actualiza con detalles)

5 dic (Reuters) - Netflix llegó a un acuerdo para comprar los estudios de cine y televisión y la división de streaming de Warner Bros Discovery por US$72.000 millones, una operación que le entregaría el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood al pionero del streaming, que ha puesto de cabeza el sector de los medios de comunicación.

El acuerdo, que se anunció el viernes, se conoce tras una guerra de ofertas de semanas en la que Netflix tomó la delantera con una de casi US$28 por acción que eclipsó los casi US$24 de Paramount Skydance por la totalidad de Warner Bros Discovery, incluidos los activos de televisión por cable.

Las acciones de Warner Bros Discovery cerraron el jueves en US$24,5, lo que supone un valor de mercado de US$61.000 millones.

La compra del propietario de franquicias de renombre como "Juego de Tronos", "DC Comics" y "Harry Potter" inclinará aún más la balanza de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming, que construyó su dominio sin grandes adquisiciones o una gran biblioteca de contenidos.

Integrar Warner ayudará a Netflix en sus esfuerzos por protegerse de la competencia de Walt Disney y Paramount, respaldada por la familia Ellison.

Los analistas han señalado que Netflix tiene el deseo de asegurarse los derechos a largo plazo de series y películas de éxito y depender menos de estudios externos mientras se expande en el sector de los juegos y busca nuevas vías de crecimiento.

Pero es probable que el acuerdo se enfrente a un fuerte escrutinio antimonopolio en Europa y Estados Unidos, ya que daría al mayor servicio de streaming del mundo la propiedad de un rival que es dueño de HBO Max y cuenta con casi 130 millones de suscriptores de streaming.

Paramount, dirigida por David Ellison, que inició la guerra de ofertas con una serie de ofertas no solicitadas y mantiene estrechos vínculos con el Gobierno Trump, cuestionó el proceso de venta a principios de esta semana en una carta en la que alegaba trato de favor a Netflix.

Para aliviar las preocupaciones sobre la concentración del mercado, Netflix argumentó en las conversaciones sobre el acuerdo que una unión de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el costo de una oferta de ambos, informó Reuters el martes.

La empresa también ha comunicado a Warner Bros Discovery que seguirá estrenando las películas del estudio en los cines, en un intento de disipar los temores de que su acuerdo elimine a otra fuente de películas para salas de cine, según medios de comunicación.

(Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)