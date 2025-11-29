ACTUALIZA Nicaragua excarcela a unos 40 opositores presos

(Actualiza con detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov (Reuters) - Autoridades de Nicaragua excarcelaron el sábado a unos 40 opositores presos, quienes ahora permanecerán privados de libertad en sus casas y deberán reportarse regularmente a la policía, dijeron a Reuters dos activistas políticos del país centroamericano.

Alfredo Gutiérrez, coordinador del partido Liberales Nicaragua, formado en el exilio, dijo que dos activistas liberales identificados como Alejandro Hurtado y Valmore Valladares, están entre los excarcelados.

Gutiérrez criticó el hecho de que ambos excarcelados de su partido no han quedado en total libertad, sino que se les obligará a presentarse diariamente en la estación de policía en las localidades donde residen.

Por su parte, Ana Margarita Vijil, del partido opositor Unamos, dijo que la organización supo de la excarcelación de unas 40 personas, a las que sus familias no habían visto por meses y hasta años.

"Todavía hay decenas de personas desaparecidas en manos del régimen de Nicaragua", agregó Vijil, quien estuvo presa entre 2021 y 2023, y fue desterrada a Estados Unidos junto a otros 221 opositores excarcelados.

Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una ola de protestas sociales fue brutalmente reprimida por policías y paramilitares, dejando unos 350 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de miles de exiliados. Desde entonces, se han producido centenares de arrestos de opositores y la ONU pidió en octubre al gobierno de Daniel Ortega informar el paradero de 120 detenidos que consideraba "desaparecidos".

