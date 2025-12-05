ACTUALIZA Norris es más rápido que Verstappen en los entrenamientos del GP de Abu Dabi

(Actualiza tras segunda sesión)

Por Alan Baldwin

ABU DABI, 5 dic (Reuters) - El piloto de McLaren Lando Norris, líder de la Fórmula Uno, fue el más rápido el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, con su rival más cercano en la lucha por el título, Max Verstappen, segundo.

El británico, que está 12 puntos por delante del tetracampeón del mundo tras 23 carreras, fue 0,008 segundos más rápido en la primera sesión, y luego lo superó por 0,363 segundos, por la noche bajo los focos de Yas Marina.

Verstappen fue señalado por los comisarios por obstaculizar a Norris tras recibir información errónea de su ingeniero de carrera, pero decidieron no investigar más. "¿Qué está haciendo este tipo? Casi me estrello", exclamó Norris.

Su compañero de equipo Oscar Piastri, el tercer aspirante al título a cuatro puntos de Verstappen, fue undécimo tras quedar fuera de la primera sesión con el piloto mexicano de IndyCar y reserva de F1 Pato O'Ward consiguiendo tiempo en pista.

Sin embargo, el australiano se mostró fuerte en las rectas.

"Oscar aún no está totalmente a punto, pero lo conseguirá", dijo el jefe de McLaren, Zak Brown. "Me han impresionado nuestros dos pilotos de cara al fin de semana, parecen más relajados de lo normal".

El piloto de Mercedes George Russell, que podría jugar un papel decisivo en la lucha por el título el domingo, fue tercero en la segunda sesión, con Oliver Bearman de Haas cuarto y Nico Hulkenberg quinto para Sauber.

"El automóvil es una locura. No sé cómo el automóvil es tan bueno", exclamó Bearman por la radio del equipo.

Norris, ganador de la carrera del año pasado, fue uno de los 11 pilotos habituales que tomaron parte en una primera sesión que, por lo demás, se entregó a las jóvenes promesas y a los pilotos de desarrollo.

Verstappen, cuatro veces ganador en Abu Dabi, se mostró preocupado por radio por el manejo de su automóvil en una superficie resbaladiza con un calor vespertino poco representativo, ya que la carrera del domingo se disputará por la noche.

"Puede que haya algo roto en el auto", dijo.

Según las normas de la F1, cada piloto titular debe dejar paso en las dos primeras sesiones de entrenamientos de los viernes a los debutantes o a pilotos que no hayan tomado la salida en más de dos grandes premios.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero y octavo, con su hermano menor Arthur decimosexto en el coche de Lewis Hamilton en la primera tanda.

Hamilton regresó para la segunda sesión libre y quedó en el puesto 14.

Mercedes tuvo en pista a sus dos pilotos habituales, Kimi Antonelli y George Russell, cuarto y sexto respectivamente, en la primera sesión. (Reporte de Alan Baldwin Edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)