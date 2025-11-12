ACTUALIZA Nvidia desmiente inversión de US$1.000 millones en el norte de México

(Reenfoca la nota con el desmentido de Nvidia sobre la inversión y una solicitud de comentarios al gobierno de Nuevo León)

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - La estadounidense Nvidia negó el miércoles que vaya a invertir US$1000 millones en el estado mexicano de Nuevo León, horas después de que el gobernador de esa región del norte del país latinoamericano promocionara los planes de la empresa para construir allí un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA).

"Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León", dijo la firma en un comunicado enviado a Reuters. "El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento".

Más temprano, el gobernador Samuel García había anunciado la inversión en un mensaje difundido en redes sociales que incluía un video de él acompañado por representantes de Nvidia.

No se supo de inmediato quiénes eran los representantes de la empresa ni por qué no refutaron la afirmación del gobernador.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración de Reuters sobre estos temas ni sobre el futuro del supuesto centro de datos. El gobierno del estado de Nuevo León tampoco contestó inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Kylie Madry, Editado por Aida Peláez-Fernández y Brendan O'Boyle; Editado en español por Raúl Cortés Fernández. Editado por Javier Leira y Natalia Ramos)