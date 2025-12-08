ACTUALIZA "One battle after another" lidera las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas

(Agrega detalles y contexto)

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 8 dic (Reuters) - La comedia negra "One battle after another" obtuvo el lunes nueve nominaciones a los Globos de Oro, lo que sitúa al thriller de Leonardo DiCaprio como uno de los primeros favoritos en el camino de Hollywood hacia los premios de la Academia.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson está protagonizada por DiCaprio en el papel de un revolucionario fracasado que entra en acción cuando la vida de su hija corre peligro.

La película de Warner Bros competirá en la categoría de mejor película musical o comedia contra "Marty Supreme" y "Bugonia", entre otras.

El drama familiar noruego "Sentimental value" obtuvo ocho nominaciones, por delante de la película de terror sobrenatural "Sinners", con siete. Ambas fueron nominadas a la mejor película dramática junto con la versión de Guillermo del Toro de "Frankenstein" y "Hamnet", una historia sobre la familia de William Shakespeare.

Entre los actores nominados destacan DiCaprio y los coprotagonistas de su filme Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti y Teyana Taylor. George Clooney y Adam Sandler recibieron sendas nominaciones por "Jay Kelly", al igual que Dwayne Johnson por "The smashing machine" y Jessie Buckley por "Hamnet".

Ariana Grande y Cynthia Erivo obtuvieron nominaciones por sus papeles en "Wicked: for good", aunque la segunda parte de la precuela de "El mago de Oz" de Universal Pictures no logró entrar en el campo de musical o comedia.

Los Globos de Oro son una de las primeras ceremonias de entrega de premios de Hollywood que preceden a los Oscar, los máximos galardones de la industria cinematográfica, que se entregarán en marzo. La transmisión está prevista para el 11 de enero.

El thriller vacacional de HBO "The White Lotus" lideró las categorías televisivas con seis nominaciones, por delante de la miniserie "Adolescence" de Netflix, sobre un joven de 13 años acusado de asesinato.

Netflix, la empresa pionera de streaming que intenta rehacer Hollywood comprando a Warner Bros Discovery sus activos de televisión, cine y streaming, superó a todas las cadenas con 22 nominaciones en las categorías de televisión.

La distribuidora independiente Neon, el estudio detrás de "Sentimental value", "It was just an accident" y "The secret agent", consiguió el mayor número de nominaciones cinematográficas con 21.

Los ganadores de los Globos son elegidos por más de 300 periodistas del espectáculo de todo el mundo, frente a los aproximadamente 9.000 votantes que eligen los Oscar. En los últimos años se ha ampliado el número de votantes y los organizadores han introducido reformas tras las críticas recibidas por lagunas éticas y falta de diversidad.

La cómica Nikki Glaser presentará la ceremonia por segunda vez. El espectáculo se retransmitirá en directo por la CBS y en streaming por Paramount+.

(Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)