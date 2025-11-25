ACTUALIZA Petrolera YPF de Argentina explorará con Eni petróleo offshore de Uruguay: presidente ejecutivo Marín

(Agrega detalles)

25 nov (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de Argentina, YPF, comenzará a explorar junto a la italiana Eni petróleo en un área offshore de la costa de Uruguay, informó el martes el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

"En 2026 Eni va a estudiar la sísmica 3D y hacer el caso de negocios", dijo Marín en una conferencia sobre Energía en Montevideo.

Con una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 4.100 metros, el área OFF-5 se encuentra a 200 kilómetros de la costa uruguaya.

"Mediante el acuerdo suscrito, Eni Uruguay Ltd. adquiere una participación del 50% en el bloque OFF-5 y asumirá la operación tras el cierre de la transacción, sujeta a la aprobación de las autoridades uruguayas", dijo YPF en un comunicado de prensa.

La petrolera argentina y Eni firmaron recientemente otro acuerdo para avanzar en el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) a través de dos unidades flotantes licuefactoras que recibirán el gas de la formación Vaca Muerta, en el oeste de Argentina. (Reporte de Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)