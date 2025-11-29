ACTUALIZA Piastri gana a Norris la pole en Qatar, Verstappen tercero

(Agrega más información)

DOHA, 29 nov (Reuters) - Oscar Piastri, de McLaren, logró el sábado la pole position para el Gran Premio de Qatar, mientras el trío de aspirantes al título de Fórmula Uno ocupaba los tres primeros puestos de la parrilla para la carrera potencialmente decisiva del domingo.

El líder del campeonato, Lando Norris, completó la primera fila para McLaren, mientras que Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, que persigue una tercera victoria consecutiva en Qatar, saldrá justo detrás de Piastri y respirará en la nuca de sus rivales.

George Russell completó las cuatro primeras posiciones de Mercedes en el iluminado circuito de Lusail.

Piastri había ganado antes el sprint desde la pole para recortar la ventaja de Norris a 22 puntos. Verstappen está a 25 puntos del británico.

Norris puede hacerse con el título el domingo por la noche si gana la carrera, pero aún queda todo por decidir en una espectacular carrera nocturna de 57 vueltas en el desierto.

Piastri vuelve a estar en forma con su primera pole desde finales de agosto y tiene todas las posibilidades de ganar la batalla en Yas Marina el próximo fin de semana, mientras que Verstappen aún no está fuera de juego, pero debe batir a Norris.

Norris pulverizó el récord del circuito con una primera vuelta rápida de 1:19.495 en la fase final, pero Piastri encontró aún más tiempo con un 1:19.387 y su compañero de equipo tuvo que abortar entonces su último esfuerzo.

"Dejamos el coche prácticamente igual. Todo ha ido muy bien durante todo el fin de semana. Si no está roto, no lo arregles", dijo Piastri sobre su actuación.

Norris dijo que tenía subviraje y se estaba saliendo, por lo que abandonó el último intento.

"Oscar hizo una buena vuelta, condujo muy bien y ha estado conduciendo bien todo el fin de semana. No hay nada de lo que quejarse, simplemente no hice la vuelta, y sigo siendo P2 para mañana", dijo.

"El primer par de vueltas siempre son oportunidades para todos, pero después de ahí creo que también será bastante sencillo para todos".

Kimi Antonelli se clasificó quinto para Mercedes con Isack Hadjar sexto para Racing Bulls por delante de Carlos Sainz de Williams, Fernando Alonso de Aston Martin y Pierre Gasly de Alpine.

Charles Leclerc completó el top 10 para Ferrari, con el monegasco haciendo un trompo espectacular en una fase final que luego fue señalada con bandera roja para permitir a los comisarios recuperar los escombros arrojados por el coche de Sainz.

Lewis Hamilton tuvo otra pésima sesión, al no poder pilotar su Ferrari en la fase inicial por segundo fin de semana consecutivo y clasificarse 18º.

El siete veces campeón del mundo también se clasificó 18º para el sprint del sábado.

Verstappen no podrá contar con su compañero de equipo Yuki Tsunoda para la carrera del domingo, ya que el japonés, que probablemente será sustituido por Hadjar el año que viene, saldrá 16º.

(Reporte de Alan Baldwin, edición de Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)