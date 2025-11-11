ACTUALIZA: Pilotos de LATAM Airlines en Chile iniciarán huelga tras fracasar negociación: gremio

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 11 de noviembre (Reuters) - El sindicato de pilotos de LATAM Airlines en Chile anunció el martes que iniciará a la medianoche hora local una huelga luego de fracasar una mediación gubernamental para un nuevo contrato colectivo, que buscaba evitar su paralización.

A inicios de mes, los agremiados rechazaron con 97% de los votos la oferta de la empresa del proceso formal de negociaciones, lo que los llevó a la mediación obligatoria de cinco días.

"La gerencia de LATAM decidió clausurar anticipadamente el proceso de mediación legal que llevaba adelante la Dirección del Trabajo (DT) —al que le quedaban cinco días de conversaciones si hubiese existido la voluntad de ambas partes— forzando la paralización anticipada de las operaciones", detalló.

La compañía no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios.

Los pilotos habían exigido que el grupo aéreo les devolviera las condiciones de trabajo previas a la pandemia de COVID, que se recortaron en 2020 para sortear la crisis que llevó al grupo a entrar en un proceso de reestructuración a través del capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, que ya culminó.

El sindicato agregó que el costo total de las demandas de los trabajadores en esta negociación representaría menos del 1% de las ganancias de la firma.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero)