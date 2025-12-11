ACTUALIZA: Plan de inversiones mineras en Chile alcanza US$104.549 millones en período 2025-2034: Cochilco

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - La cartera de proyectos mineros en Chile suma US$104.549 millones para el período 2025-2034, un 25,7% superior al catastro presentado del año pasado, según reveló el jueves un estudio de la agencia estatal Cochilco.

El informe, que representa la cartera más alta desde el período 2016-2025 en el mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio, incluye un importante aporte de BHP en Escondida, el mayor yacimiento mundial del metal.

"Este aumento histórico de la proyección en inversión demuestra la confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, más sostenible y más competitiva", dijo la ministra de Minería, Aurora Williams, al presentar el informe.

"En esta cartera estamos viendo cómo nuevos proyectos de cobre y litio se consolidan como motores del desarrollo futuro", agregó.

La entidad destacó en el reporte la entrada de nueve iniciativas nuevas o que avanzaron en sus planes durante este año. Los proyectos que ingresan en el catastro totalizan más de US$26.000 millones.

Entre los proyectos destacan nuevas concentradoras en las minas Collahuasi, una asociación entre Anglo American y Glencore, y en Escondida de BHP.

La cartera 2024-2033 estimaba US$83.181 millones.

La mayoría de las inversiones son en desarrollos sobre proyectos ya existentes, detalló Cochilco. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)