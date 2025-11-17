ACTUALIZA Pluspetrol vende a Continental Resources participación en área de Vaca Muerta, en Argentina

(Agrega cita de comunicado de Pluspetrol)

BUENOS AIRES, 17 nov (Reuters) - La petrolera Pluspetrol dijo el lunes que acordó vender a Continental Resources Argentina su participación del 90% en la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el oeste de Argentina, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores. Pluspetrol había ampliado en octubre del año pasado sus operaciones en la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, cuando adquirió del gigante energético estadounidense ExxonMobil Corp XOM.N cinco bloques de producción.

El acuerdo anunciado el lunes está sujeto "a ciertas condiciones precedentes", entre las que se encuentran las aprobaciones regulatorias correspondientes, indicó la compañía.

"Tras la reciente adquisición de Exxon Argentina, Pluspetrol avanza en una estrategia de optimización de su portafolio, priorizando el desarrollo de sus áreas clave para consolidarse como una de las compañías más relevantes de Vaca Muerta y de la región", dijo Pluspetrol en un comunicado de prensa.

"Continental Resources, la compañía privada de Oil & Gas más grande del mundo y referente global en el desarrollo no convencional, aportará su experiencia y tecnología a la Cuenca Neuquina", agregó sin dar detalles de los montos de la operación.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, destacó la operación y auguró que más empresas internacionales se sumarán al desarrollo energético del país.

"Llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en Estados Unidos", dijo Caputo en su cuenta de X.

"Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión", agregó.

