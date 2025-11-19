ACTUALIZA: Polonia cerrará el consulado ruso y desplegará soldados tras el sabotaje ferroviario

(Agrega detalles, contexto y citas; agrega autores)

Por Marek Strzelecki y Barbara Erling

VARSOVIA, 19 nov (Reuters) - Polonia anunció el miércoles que cerrará el último consulado ruso en su territorio y desplegará miles de soldados para proteger las infraestructuras en respuesta a una explosión ferroviaria que atribuye a Moscú.

Polonia, uno de los principales aliados en la lucha de Kiev contra la invasión rusa, afirmó que dos ucranianos que colaboraban con Moscú perpetraron la explosión del fin de semana en la línea Varsovia-Lublín, que conecta a la capital polaca con la frontera ucraniana.

El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski, declaró en una rueda de prensa que la primera respuesta será cerrar el último consulado ruso operativo en la ciudad septentrional de Gdansk. Varsovia ya cerró con anterioridad consulados rusos en Cracovia y Poznan por actos de sabotaje.

"No fue sólo un acto de sabotaje, sino también un acto de terrorismo de Estado", dijo Sikorski a los legisladores.

Moscú niega la responsabilidad del sabotaje, alegando "rusofobia", y dijo que también limitaría la presencia diplomática y consular de Polonia en Rusia.

Sikorski dijo que pedirá a otros países de la UE que limiten los viajes de los diplomáticos rusos en el espacio Schengen de libre circulación, formado por 25 países.

En Polonia y otros países europeos se ha producido una oleada de incendios provocados, sabotajes y ciberataques desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se desplegarán hasta 10.000 soldados para ayudar a proteger infraestructuras críticas como las ferroviarias. (Reporte de Marek Strzelecki, Barbara Erling, Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)