ACTUALIZA: Precandidato presidencial peruano Belaúnde, ileso tras ataque a tiros a su vehículo

LIMA, 2 dic (Reuters) - El precandidato presidencial de Perú Rafael Belaúnde resultó ileso en un ataque con varios disparos por parte de desconocidos contra el vehículo que lo transportaba por una carretera rural al sur de Lima, informó el martes la policía local.

Belaúnde, nieto del dos veces expresidente Fernando Belaúnde, es aspirante presidencial del partido Libertad Popular y figura con un 2% de intención de voto en una encuesta publicada el fin de semana para las elecciones de abril.

En imágenes difundidas en las redes sociales en varios medios locales se ve al parabrisas de la camioneta de Belaúnde sobre un descampado con al menos tres impactos.

El jefe de la policía de Perú, Óscar Arriola, dijo a la radio local RPP que el ataque se produjo mientras Belaúnde visitaba unos terrenos de su propiedad en la provincia de Cañete, a unos 145 kilómetros al sur de Lima. "Y cuando se disponía a salir de ese lugar (...) apareció una moto, que ha disparado contra el vehículo", manifestó.

Arriola dijo que, según declaraciones de Belaúnde, se produjeron hasta ocho disparos contra el vehículo. El jefe policial agregó que el político refirió además que no había recibido "ninguna amenaza extorsiva".

