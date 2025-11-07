ACTUALIZA Precios al consumidor en Chile no varían en octubre, inflación a 12 meses se modera a 3,4%

(Agrega más informaciones)

SANTIAGO, 7 de noviembre (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile no registraron variación en octubre, desafiando las expectativas del mercado, mientras que la inflación a 12 meses se moderó a 3,4%, informó el viernes el estatal Indec.

En septiembre, los precios al consumo habían avanzado un 0,4% y un 4,4% en doce meses, por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

Economistas consultados por Reuters y operadores encuestados por el Banco Central esperaban una inflación de 0,3% en el décimo mes.

"Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia", dijo el Indec en un reporte.

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró alzas mensuales en sus precios, entre otras, mientras que los sectores de vestuario y calzado, información y comunicación destacaron entre los que anotaron descenso en los precios.

A fines de octubre, el Banco Central mantuvo la tasa clave de interés en 4,75%, en línea con lo esperado, señalando que el escenario actual "aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura".

(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)