ACTUALIZA Precios minoristas de Argentina suben 2,3% en octubre: Indec

(Agrega información y cita de ministro de Economía)

BUENOS AIRES, 12 nov (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subió un 2,3% en octubre, contra el 2,1% de septiembre, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato inflacionario se ubicó levemente por encima del 2,2% estimado por analistas consultados por Reuters.

"La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%)", señaló el informe.

En los primeros 10 meses del año el IPC acumula un alza del 24,8% y en la comparación interanual avanza un 31,3%, señaló el Indec en un comunicado.

"La media móvil de seis meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

"Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses", añadió.

El libertario Javier Milei, que asumió la presidencia con la promesa de terminar con la inflación mediante la aplicación de fuertes recortes de gastos públicos para lograr el equilibrio fiscal, obtuvo un inesperado triunfo en las recientes elecciones legislativas que le darán mayor presencia en el Congreso.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi y Lucila Sigal)