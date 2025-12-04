ACTUALIZA Presidenta de México viajará el jueves a Washington, se reunirá con el presidente Trump y el primer ministro de Canadá

(Añade detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 4 dic - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que viajará el jueves a Washington y tendrá una "breve" reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La reunión de los líderes de Norteamérica se dará en el marco del sorteo del Mundial 2026, que se disputará en los tres países.

Los tres socios del acuerdo comercial regional TMEC están a las puertas de conversaciones para la revisión del tratado, en medio de amenazas arancelarias de Trump, quien ha manejado incluso la posibilidad de disolverlo y negociar acuerdos bilaterales.

México envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

