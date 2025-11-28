ACTUALIZA Producción chilena de cobre cae 7% en octubre: gobierno

(Agrega contexto)

SANTIAGO, 28 nov (Reuters) - La producción de cobre en Chile cayó un 7,0% interanual en octubre, según cifras divulgadas el viernes por el gobierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el mayor productor mundial del metal sumó 458.405 toneladas en el décimo mes del año.

Es la tercera caída consecutiva que anota la producción en momentos en que las perspectivas de un aumento de la demanda dan soporte a los precios del metal rojo.

La producción local se ha visto golpeada por un accidente en la mina estrella de la estatal Codelco, El Teniente, así como un débil desempeño de Collahuasi, una asociación entre Anglo American y Glencore.

Para todo el 2025, la agencia estatal chilena Cochilco estima que la producción de cobre del país crezca apenas un 0,1% interanual a 5,51 millones de toneladas.

