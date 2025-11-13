ACTUALIZA Producción de cobre en Perú crece un 3,7% interanual en septiembre, a 240.995 toneladas: Gobierno

LIMA, 13 nov (Reuters) - La producción de cobre de Perú creció un 3,7% interanual en septiembre, a unas 240.995 toneladas métricas, reportó el jueves el Ministerio de Energía y Minas.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

El ministerio del sector detalló que entre enero y septiembre la producción de cobre aumentó un 2,7% interanual a 2.048.395 toneladas métricas, en un reporte preliminar sin más detalles.

Perú produjo 2.736.150 toneladas métricas el año pasado, una baja marginal del 0,7% frente a 2023, en el primer retroceso luego de cuatro años de recuperación. Para este año la producción de cobre de Perú subiría ligeramente a 2,8 millones de toneladas, según estimaciones del Gobierno en junio. (Reporte de Marco Aquino)