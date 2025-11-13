ACTUALIZA Producción de cobre en Perú crece un 3,7% interanual en septiembre, a 240.995 toneladas: Gobierno
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LIMA, 13 nov (Reuters) - La producción de cobre de Perú creció un 3,7% interanual en septiembre, a unas 240.995 toneladas métricas, reportó el jueves el Ministerio de Energía y Minas.
Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.
El ministerio del sector detalló que entre enero y septiembre la producción de cobre aumentó un 2,7% interanual a 2.048.395 toneladas métricas, en un reporte preliminar sin más detalles.
Perú produjo 2.736.150 toneladas métricas el año pasado, una baja marginal del 0,7% frente a 2023, en el primer retroceso luego de cuatro años de recuperación. Para este año la producción de cobre de Perú subiría ligeramente a 2,8 millones de toneladas, según estimaciones del Gobierno en junio. (Reporte de Marco Aquino)
LA NACION
Más leídas
- 1
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 2
Diego Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”
- 3
Viajaba a Florencia, previa escala en París, pero le descubrieron lo que llevaba oculto en la valija y quedó presa
- 4
La locura en Elche por ver a los campeones del mundo: más de 20 mil hinchas para ver un entrenamiento