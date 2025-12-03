ACTUALIZA: Provincia argentina de Santa Fe colocará bonos por hasta US$1.000 millones en Estados Unidos

Buenos Aires, 3 dic (Reuters) - La provincia argentina de Santa Fe colocará esta semana bonos en Estados Unidos por hasta $1.000 millones para financiar obras productivas, de salud y de seguridad, dijo el miércoles una fuente del Ministerio de Economía provincial.

"El lunes comenzaron las conversaciones con inversionistas y el jueves ya estarán emitidos los bonos", dijo la fuente a Reuters y añadió que cuando empiecen a cotizar los bonos se definirán la tasa y el monto a tomar.

Especialistas del mercado estiman que el bono tendrá una duración de entre siete años y medio y nueve años.

La fuente explicó que el resultado de la colocación será destinado en un 50% al sector productivo, mayormente al segmento energético.

Portfolio Personal Inversiones dijo que el título tendrá "cuatro amortizaciones anuales iguales de 25% y pagará intereses en forma semestral bajo base 30/360".

"El último antecedente subsoberano fue el de CABA (Ciudad de Buenos Aires), que colocó a 8 años a una TEA (tasa efectiva anual) de 8,3%", señaló.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)