ACTUALIZA Putin advierte a Europa: si quieren una guerra, Rusia los derrotará

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin advirtió el martes a las potencias europeas de que si inician una guerra con Rusia, Moscú está dispuesto a luchar y que la derrota de las potencias europeas sería tan absoluta que no quedaría nadie ni siquiera para negociar un acuerdo de paz.

Tras casi cuatro años de guerra en Ucrania, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia no ha logrado conquistar a su vecino mucho más pequeño, que ha contado con el apoyo de las potencias europeas y de Estados Unidos.

Ucrania y las potencias europeas han advertido de que si Putin gana la guerra de Ucrania podría atacar a un miembro de la OTAN, una afirmación que Putin ha rechazado en repetidas ocasiones por considerarla un disparate.

Al ser consultado por un periodista sobre los comentarios aparecidos en la prensa rusa de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, había advertido de que Europa estaba preparando una guerra contra Rusia, Putin dijo que Moscú no quiere una guerra con Europa.

"Si Europa de repente quiere empezar una guerra con nosotros y la empieza", dijo Putin, entonces acabaría tan rápidamente para Europa que Rusia no tendría a nadie con quien negociar.

Putin usó la palabra rusa para "guerra".

También sugirió que la guerra en Ucrania no es una guerra en toda regla y que Rusia está actuando de una manera "quirúrgica" que no se repetiría en una confrontación directa con las potencias europeas.

El jefe del Kremlin acusó a las potencias europeas de obstaculizar los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la guerra en Ucrania presentando propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú, para luego poder acusar a Rusia de no querer la paz.

Putin dijo que las potencias europeas se habían cerrado en las conversaciones de paz sobre Ucrania porque habían cortado los contactos con Rusia.

"Están del lado de la guerra", dijo Putin refiriéndose a las potencias europeas. (Reporte de Vladimir Soldatkin. Escrito por por Guy Faulconbridge/Maxim Rodionov. Editado en español por Javier Leira)