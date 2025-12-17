ACTUALIZA: Putin dice que Rusia alcanzará sus objetivos bélicos y ampliará su "zona de seguridad"

MOSCÚ, 17 dic (Reuters)

El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que Rusia lograría sus objetivos en Ucrania por medios diplomáticos o militares y que trataría de ampliar allí una "zona de seguridad".

"En primer lugar, sin duda se alcanzarán los objetivos de la operación militar especial. Preferiríamos hacerlo y abordar las causas profundas del conflicto a través de la diplomacia", dijo Putin.

"Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones de fondo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares. También se abordará con coherencia la tarea de crear y ampliar una zona de seguridad".

De las regiones de Ucrania que Rusia ha reclamado como territorio propio, actualmente controla Crimea, alrededor del 90% de la región del Dombás y el 75% de Jersón y Zaporiyia.

Además, Rusia posee cierto territorio en las regiones colindantes de Járkov, Sumy, Dnipropetrovsk y Mikoláiv. Los comentarios de Putin indicaron que Moscú intentaría seguir ganando terreno en algunos de estos frentes.

Con la guerra en una coyuntura clave mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona con fuerza para lograr un acuerdo de paz rápido, Putin dijo que Rusia estaba avanzando en todos los frentes.

Pero su ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, reconoció que las fuerzas ucranianas estaban intentando recuperar el control de la ciudad nororiental de Kupiansk, un esfuerzo que, dijo, no estaba teniendo éxito.

Ucrania afirmó el miércoles que había tomado el 90% de la ciudad, que Rusia dijo haber capturado en noviembre.

Putin afirmó que en Europa se está adoctrinando a la población con el temor a una guerra con Rusia y acusó a sus líderes de azuzar la histeria.

"He dicho en repetidas ocasiones: esto es una mentira, una tontería, pura tontería sobre una amenaza rusa imaginaria a los países europeos. Pero esto se está haciendo deliberadamente", afirmó.

Putin ha dicho que Rusia no busca la guerra con Europa, pero que está preparada si esa es la elección de Europa. (Información de Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin; escrito por Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Natalia Ramos y Benjamín Mejías Valencia)