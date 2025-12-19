ACTUALIZA Putin no ofrece ninguna concesión sobre Ucrania y dice que el "robo" de la UE ha fracasado

(Cambia titular; reformula para añadir respuestas de Putin sobre el plan de la UE, detalles sobre la economía y el recorte de los tipos de interés)

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 19 dic (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin no ofreció el viernes ninguna concesión sobre sus condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania y acusó a la Unión Europea de intentar "robar a plena luz del día" los activos rusos.

Putin expuso la postura del Kremlin sobre la guerra al principio de su conferencia de prensa de fin de año, un acto maratoniano que suele durar unas cuatro horas.

Dijo que no veía que la parte ucraniana estuviera dispuesta a llegar a un acuerdo de paz, pero que había "ciertas señales" de que estaba dispuesta a dialogar.

"Lo único que quiero decir es que siempre lo hemos dicho: estamos preparados y dispuestos a poner fin a este conflicto de forma pacífica, basándonos en los principios que expuse el pasado mes de junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, y abordando las causas profundas que llevaron a esta crisis", dijo Putin.

Se refería a un discurso pronunciado hace 18 meses en el que exigía a Ucrania que abandonara su ambición de ingresar en la alianza militar de la OTAN y se retirara por completo de cuatro regiones que Rusia reclama como territorio propio. Kiev se niega a ceder tierras que las fuerzas de Moscú no han logrado capturar en casi cuatro años de guerra.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL CAMPO DE BATALLA

Putin hablaba horas después de que los líderes de la Unión Europea dejaran de lado un plan para utilizar activos rusos congelados como respaldo de un préstamo a Ucrania, y decidieran en su lugar asumir deuda para ayudar a financiar la defensa de Kiev contra Rusia durante los próximos dos años.

Los líderes de la UE dijeron que se reservaban el derecho a utilizar activos rusos para devolver el préstamo si Moscú no pagaba reparaciones de guerra a Ucrania.

Putin dijo que el bloque se había echado atrás en el plan original porque se habría enfrentado a graves repercusiones, y había dañado su estatus como lugar seguro para almacenar activos.

"Robo no es el término apropiado... Es un atraco a plena luz del día. ¿Por qué no se puede llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", afirmó.

"Esto no es solo un golpe a su imagen; es un debilitamiento de la confianza en la zona euro, y del hecho de que muchos países, no solo Rusia, sino principalmente los países productores de petróleo, almacenan sus reservas de oro y divisas en la zona euro".

(Información de Guy Faulconbridge, Vladimir Soldatkin, Anton Kolodyazhnyy, Anastasia Teterevleva, Filipp Lebedev, Felix Light, Darya Korsunskaya, Olesya Astakhova, Oksana Kobzeva, Maxim Rodionov, Dmitry Antonov, Gleb Bryanski y Gleb Stolyarov; redacción de Mark Trevelyan, edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Paula Villalba)