ACTUALIZA: Remesas a México caen en octubre por séptimo mes consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 1 dic (Reuters) - Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo, de acuerdo con un reporte divulgado el lunes por el banco central (Banxico).

Los capitales recibidos disminuyeron un 1,7% interanual a US$5.635 millones.

El registro para el décimo mes del año fue resultado neto de una disminución de 5,4% en el número de envíos, dijo Banxico, con un total de 14 millones de transacciones con un envío promedio de US$403.

En el periodo enero–octubre de 2025, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en US$51.344 millones, inferior al de US$54.090 millones reportado en igual lapso de 2024 y que significó un retroceso anual de 5,1%. (Reporte de Aída Peláez Fernández y Natalia Ramos)