ACTUALIZA - Repsol sopesa fusionar su unidad de exploración y producción con APA, según Bloomberg News

13 nov (Reuters) - Repsol SA está considerando una fusión inversa de su unidad de exploración y producción con socios potenciales, entre ellos el productor de energía estadounidense APA, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.

Las acciones de APA subían un 7,1%, a US$25,59, mientras que las de Repsol cerraron con un avance del 1,95%.

Repsol acordó en 2022 vender una participación del 25% en la división de exploración y producción a la entidad de capital riesgo EIG Global Energy Partners en una operación que valoraba el negocio en US$19.000 millones, incluida la deuda.

La unidad de exploración y producción tiene una producción neta de hidrocarburos de unos 571.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según la página web de la compañía.

El artículo llega semanas después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijera que la unidad de exploración y producción se estaba preparando para un evento de liquidez en 2026, lo que podría significar una salida a bolsa o una fusión inversa con una empresa cotizada en Estados Unidos.

La compañía española ha mantenido conversaciones exploratorias con posibles socios para la fusión del negocio, incluida APA, según el artículo de Bloomberg.

Un portavoz de APA declinó la petición de Reuters de hacer comentarios, mientras que Repsol no respondió inmediatamente. (Información de Tanay Dhumal en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar y Shailesh Kuber; información adicional y editado en español por Benjamín Mejías Valencia)