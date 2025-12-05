ACTUALIZA: Retornos de bonos del Tesoro de EE.UU. suben; mercado se prepara para una Fed más restrictiva

(Actualiza cotizaciones por la tarde)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a máximos de varias semanas el viernes, ya que los inversores descontaban un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana, pero se preparaban para señales de un ciclo de relajación más superficial de lo esperado.

* Este movimiento reflejó un sentimiento de cautela, con los operadores reacios a impulsar el alza de los precios de los bonos ante la incertidumbre sobre el ritmo de los recortes de la Fed. Los datos del viernes tampoco modificaron las expectativas sobre la próxima relajación monetaria del banco central.

* La inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) se ajustó a las expectativas, mientras que la confianza de los consumidores estadounidenses mejoró en diciembre.

* En las operaciones de la tarde, el rendimiento de referencia a 10 años subió 3,1 puntos básicos (pb), a 4,139%, tras alcanzar previamente un máximo de dos semanas. Durante la semana, el retorno subió 12,2 pb, el mayor aumento semanal desde inicios de abril.

La rentabilidad a 30 años alcanzó su máximo en tres meses y subió 3 puntos básicos, a un 4,794%. En términos semanales, avanzó 12,4 puntos básicos, el mayor incremento semanal en ocho meses.

* En el extremo más corto de la curva, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, alcanzó su máximo en dos semanas y avanzó 3,4 puntos básicos, a un 3,565%. Trepó 7,3 pb en la semana, el mayor avance semanal desde finales de octubre.

* El mercado espera que el Comité Federal de Mercado Abierto, que fija la política monetaria, finalice su reunión de dos días de la semana próxima anunciando que bajará la tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, con lo que el banco central relajará su política por tercera reunión consecutiva.

* Los datos mostraron que el índice de precios PCE aumentó un 0,3% en septiembre, tras subir un 0,3% en agosto. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el índice de precios PCE avanzó un 2,8%, tras subir un 2,7% en agosto.

* Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el índice de precios PCE subió un 0,2%, en línea con la subida del 0,2% de agosto. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, la llamada inflación subyacente aumentó un 2,8% tras subir un 2,9% en agosto.

* La Reserva Federal sigue la medida de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%. (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas)