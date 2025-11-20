ACTUALIZA: Se agravan las inundaciones en el centro de Vietnam, muertos suben a 41

(Actualiza con detalles, cifras de muertos)

HANÓI, 20 nov (Reuters) - El número de víctimas mortales tras una nueva ronda de lluvias torrenciales, inundaciones y corrimientos de tierra en el centro de Vietnam desde el fin de semana aumentó a 41, de acuerdo a reportes de prensa, mientras que el nivel del agua ha seguido subiendo en ciudades y pueblos ya inundados.

Las precipitaciones superaron los 1.500 milímetros en varias zonas del centro de Vietnam en los últimos tres días. La región alberga un cinturón clave de producción de café, así como las playas más populares del país, pero es muy propensa a tormentas e inundaciones.

Un puente colgante sobre el río Da Nhim, en la provincia de Lam Dong, fue arrastrado por las aguas el jueves, informó el periódico VietnamNet. Un video mostraba cómo la estructura era engullida por el río en cuestión de segundos. Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes.

Según el Gobierno, más de medio millón de hogares y empresas se quedaron sin electricidad después de que las inundaciones dañaran la red eléctrica.

La agencia nacional de previsión meteorológica advirtió de más inundaciones y deslizamientos de tierra para el viernes, ya que se prevé que continúen las fuertes lluvias en la región.

Las inundaciones y corrimientos de tierra han dejado también nueve desaparecidos y han inundado más de 52.000 casas y más de 15.000 hectáreas de cultivos, según el informe de la agencia gubernamental de gestión de catástrofes.

Los comerciantes afirmaron que las aguas también han inundado las plantaciones de café y han dificultado la cosecha en curso en la región.

Fotografías compartidas en medios de comunicación estatales muestran a residentes, incluidos niños, sentados en los tejados de casas inundadas y pidiendo ayuda a través de las redes sociales.

"¡Si hay algún grupo ahí fuera, por favor, que nos ayude! Llevamos sentados en el tejado desde las 10 de la noche de ayer, incluidos niños y adultos", publicó un residente de la provincia de Khanh Hoa en una página local de Facebook. Junto a la publicación había una fotografía de un grupo de personas sentadas en el tejado metálico de una casa inundada mientras llovía a cántaros.

Las fotos también muestran varias zonas residenciales de las provincias de Khanh Hoa, Gia Lai y Dak Lak sumergidas en el agua.

Se han desplegado fuerzas navales para ayudar a los ciudadanos varados en Khanh Hoa, informó la Agencia de Noticias Vietnamita, que añadió que las aguas de las inundaciones han alcanzado niveles récord en muchas zonas.

Una niña de siete años fue rescatada a última hora del miércoles en Da Lat tras quedar repentinamente sepultada por un corrimiento de tierras, informó el diario Nhan Dan.

El desprendimiento, provocado por las fuertes lluvias, derribó y sepultó parte de la casa donde se encontraba la niña, según el artículo. Una foto que acompañaba al reporte mostraba la mano de la niña sobresaliendo de un montón de tierra, rocas y hormigón roto cuando llegaron los equipos de rescate.

La sacaron al cabo de hora y media con una pierna rota y la llevaron al hospital. El artículo agregó que se encuentra estable. (Información de Khanh Vu; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier Leira)