ACTUALIZA: Se extingue incendio en mejorador de crudo en Venezuela, operaciones detenidas: fuentes

20 de noviembre - Un gran incendio fue extinguido el jueves en las instalaciones de un mejorador de crudo venezolano operado por PDVSA, dijo la empresa estatal, pero las operaciones permanecen detenidas mientras los trabajadores inician las inspecciones, según tres fuentes con conocimiento del incidente. Los incidentes y las interrupciones son frecuentes en la infraestructura obsoleta de PDVSA, que incluye campos petroleros, refinerías y mejoradores, fundamentales para convertir la producción de crudo extrapesado del país en crudos exportables.

El incendio, que ocurrió el miércoles por la tarde, dañó una torre de destilación e infraestructura cercana, agregaron las fuentes.

PDVSA confirmó el incidente en un comunicado divulgado el jueves en su cuenta de Telegram, añadiendo que no hubo trabajadores heridos ni daños a las comunidades cercanas, y que no se espera que la producción total del país se vea afectada, porque se activaron los planes de contingencia.

"Se ha ordenado la constitución de un comité de investigación para determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje", agregó la estatal en un comunicado.

