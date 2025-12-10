ACTUALIZA Sistema financiero mexicano sigue sólido pese a mayores riesgos internos: banco central

(Añade citas de gobernadora del Banco de México)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 dic (Reuters) - El sistema financiero mexicano permanece sólido y resiliente pese a la profundización de algunos riesgos internos, en un contexto global de desaceleración económica y tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios, dijo el miércoles la gobernadora del Banco de México (central), Victoria Rodríguez.

El sistema también tuvo que hacer frente a la continuidad del proceso desinflacionario y la expectativa de una política monetaria menos restrictiva en la mayoría de países, según el reporte de estabilidad financiera de Banxico, presentado por Rodríguez en una conferencia virtual.

"Todos aumentaron con respecto a la última encuesta en cuanto a los riesgos financieros internos", dijo la gobernadora. "El más señalado fue el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas". El mes pasado, Banxico redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de México en 2025 a un 0.3% desde un 0.6%, después de que el PIB en el tercer trimestre se contrajera por un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

Además, el banco central ajustó a la baja su expectativa de inflación general para el cierre del año, al 3.5% desde el 3.7% previo, y previó que la subyacente, considerada un mejor parámetro de medición porque elimina volatilidad, se ubique en 4.1% en el cuarto trimestre del año, frente al 3.7% anterior. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Lizbeth Díaz)