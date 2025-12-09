ACTUALIZA: Suiza dice que comunicado sobre reducción arancelaria de EE. UU. fue publicado por error

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Oliver Hirt

ZÚRICH, 9 dic (Reuters) - Suiza retiró el martes un anuncio sobre cuándo entrará en vigor una reducción prevista de los aranceles estadounidenses sobre sus productos, alegando que fue publicado por error y que su contenido no podía confirmarse.

"La administración federal ha preparado contenidos para varios escenarios, pero no podemos confirmar ninguno de ellos en este momento", dijo un portavoz del Gobierno, añadiendo que el Ministerio de Economía "comunicará de manera activa" el asunto a su debido tiempo.

Según la declaración en el sitio web del Gobierno, ahora retirada, los aranceles estadounidenses sobre Suiza se reducirían del 39% al 15% y entrarían en vigor con carácter retroactivo a partir del 14 de noviembre.

La declaración desapareció más tarde del sitio web del Gobierno y sigue sin estar claro si la información es correcta.

El anuncio oficial de que la reducción sigue adelante podría producirse el miércoles o el jueves, dijeron dos fuentes a Reuters, aunque no hubo más detalles.

Funcionarios suizos han indicado públicamente que el anuncio podría producirse a mediados de diciembre.

Estados Unidos y Suiza sellaron un acuerdo preliminar el 14 de noviembre en virtud del cual Washington reducirá los aranceles a los productos helvéticos, mientras que las empresas suizas se comprometieron a invertir US$200.000 millones en Estados Unidos hasta fines de 2028.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso los aranceles a Suiza en agosto, diciendo que estaban justificados por el déficit comercial del país europeo sobre el norteamericano. (Reporte de Ludwig Burger en Berlín y Oliver Hirt, John Revill y Dave Graham en Zúrich; escrito por Madeline Chambers y Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)