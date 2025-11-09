ACTUALIZA - Suman 31 reclusos muertos por jornada de violencia en cárcel de Ecuador

(Actualiza cifra de muertos)

QUITO, 9 nov (Reuters) - Una jornada de violencia en una prisión del suroeste de Ecuador dejó 31 reclusos muertos, informaron el domingo autoridades, en el más reciente capítulo de una ola de violencia que mantiene en jaque al sistema carcelario del país andino.

Según un reporte de la agencia penitenciaria Anses difundido en X por la noche, 37 de ellos fallecieron por "asfixia lo que produjo muerte inmediata por suspensión", aunque no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de los decesos.

Previamente, la Anses había informado que un incidente ocurrido por la madrugada en la misma prisión había sido controlado por la policía y que se habían registrado cuatro defunciones.

Ecuador ha enfrentado una ola de violentos motines carcelarios en los últimos años, que han dejado cientos de reclusos muertos.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, que se ha comprometido a adoptar una postura firme contra el crimen, atribuye la violencia a bandas rivales que luchan por el dominio y el control territorial. (Reporte de Alexandra Valencia)