ACTUALIZA: Suspenden rueda de prensa previa a ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

(Actualiza con información oficial del Instituto Nobel)

OSLO, 9 dic (Reuters) - El Instituto Nobel noruego anunció el martes que canceló la rueda de prensa prevista para antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La rueda de prensa estaba prevista inicialmente para las 13:00 hora local (12:00 GMT) del martes, pero en un primer momento se retrasó a una hora indeterminada. El instituto dijo en un comunicado que la rueda de prensa "no tendrá lugar hoy".

La propia galardonada "ha dicho en entrevistas lo difícil que será el viaje a Oslo, Noruega", dijo el instituto en el comunicado.

"Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz".

La ceremonia tendrá lugar el miércoles a las 13:00 hora local (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado, de 58 años, tiene prohibido por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro salir de Venezuela desde 2014. (Reporte de Terje Solsvik, editado en español por Javier Leira)