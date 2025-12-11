ACTUALIZA Tailandia y Camboya hablan sobre los pasos fronterizos a la espera de la llamada de Trump

Por Orathai Sriring y Panarat Thepgumpanat

BANGKOK/NOM PEN, 11 dic (Reuters) -

Tailandia y Camboya mantuvieron conversaciones el jueves para abrir un paso fronterizo mientras los enfrentamientos se extendían a un cuarto día, con ambos países todavía esperando noticias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dice creer que puede poner fin a los enfrentamientos.

Los dos vecinos del sudeste asiático estaban enzarzados en negociaciones para abrir el paso fronterizo de Khlong Luek y permitir que los trabajadores tailandeses en la ciudad camboyana de Poipet regresen a sus hogares, según dijo a Reuters un jefe de distrito local.

Cientos de trabajadores camboyanos también se congregaron en el lado tailandés del paso para intentar salir, pero el responsable dijo que era poco probable que se reabriera el jueves.

El miércoles, los enfrentamientos en más de una decena de puntos a lo largo de los 817 kilómetros de frontera entre Tailandia y Camboya registraron algunos de los combates más intensos desde los cinco días en julio, que fue el peor conflicto de la historia reciente de los países.

En julio, Trump acabó con los combates con llamadas a ambos líderes en las que amenazó con interrumpir las conversaciones comerciales a menos que pusieran fin al conflicto. Trump dice que espera hablar con los líderes de los países el jueves. "Podría conseguir que dejen de pelearse", dijo Trump a los periodistas el miércoles. "Creo que tengo previsto hablar con ellos mañana".

Sin embargo, Tailandia ha reaccionado esta vez con más cautela a las propuestas de Trump y del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, que ayudó a mediar en el acuerdo de julio, que dieron lugar a un alto el fuego ampliado firmado en octubre. Tailandia insiste en que el asunto debe ser resuelto por los dos países.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el jueves que "explicaría y aclararía" la situación si Trump le llamaba.

"Tendrá que escuchar los detalles directamente de mí, si se pone en contacto conmigo", dijo a los periodistas. "Creo que el ministro de Exteriores ya informará a nivel diplomático".

Tailandia y Camboya se han culpado mutuamente de los últimos enfrentamientos que comenzaron esta semana, y han intercambiado acusaciones de que los civiles estaban siendo blanco de ataques con artillería y cohetes.

"En estos momentos, nadie quiere conflictos, especialmente con los países vecinos", dijo Anutin. "Pero Tailandia está muy segura de que ha sido invadida. Por lo tanto, es necesario salvaguardar la independencia y soberanía del país".

"BRUTALES ACTOS"

En una actualización de la noche del miércoles, el Ministerio del Interior de Camboya dijo que casas, escuelas, carreteras, pagodas y templos antiguos habían sido dañados por "el bombardeo intensificado de Tailandia y los ataques aéreos de F-16 dirigidos contra aldeas y centros de población civil hasta 30 kilómetros dentro del territorio camboyano".

El jueves, el Ministerio de Defensa de Camboya acusó a Tailandia de cometer "brutales actos de agresión" contra objetivos civiles, entre ellos escuelas y templos. Tailandia niega atacar infraestructuras civiles.

Los enfrentamientos ya se han cobrado un elevado número de víctimas civiles, entre ellas muertos en Camboya, entre ellos un bebé, y heridos.

Nueve soldados tailandeses han muerto en los enfrentamientos y más de 120 han resultado heridos, según el ejército tailandés. Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las zonas fronterizas de ambos países.

Los evacuados que se refugiaron en un templo local de la localidad camboyana de Srei Snam también expresaron su preocupación por la creciente escasez de suministros.

"Es muy duro quedarse aquí y así", dijo Chay Rey, de 54 años, trabajador de un casino que fue asaltado por soldados tailandeses al comienzo del conflicto.

"No hay arroz, comida, dinero... No hay agua potable", dijo.

(Información del personal de Reuters, Panarat Thepgumpanat, Orathai Sriring y Devjyot Ghoshal en Bangkok, Thomas Suen y Chantha Lach en Srei Snam; redacción de John Mair y David Stanway; edición de Michael Perry y Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)