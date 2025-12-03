ACTUALIZA - TikTok invertirá más de US$37.700 millones en centro de datos en Brasil

SAO PAULO, 3 dic (Reuters) - TikTok invertirá más de 200.000 millones de reales (US$37.690 millones) en un centro de datos en Brasil, informó el miércoles la empresa.

El centro de datos se construirá en el complejo industrial y portuario de Pecém, en el estado nororiental de Ceará.

Monica Guise, responsable de políticas públicas de TikTok en Brasil, hizo el anuncio en un acto junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según un comunicado de TikTok, el importe estimado incluye 108.000 millones de reales en inversiones en equipos de alta tecnología hasta 2035.

Se espera que el centro de datos comience a funcionar en 2027, según la empresa.

Omnia, una firma de centros de datos propiedad de la empresa de inversión Patria, y el operador de energía renovable Casa dos Ventos se unirán como socios en la compañía.

El suministro eléctrico de las instalaciones provendrá exclusivamente de energía renovable procedente de nuevos parques eólicos especializados, añadió TikTok.

Reuters informó por primera vez en abril que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, estaba estudiando una importante inversión en un centro de datos en Brasil.

En octubre, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, confirmó los planes, pero en aquel momento dijo que las inversiones se estimaban en 50.000 millones de reales.

(US$1 = 5,3061 reales)

(Reporte de Gabriel Araujo y Fernando Cardoso, editado en español por Ricardo Figueroa)