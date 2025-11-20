ACTUALIZA Títulos argentinos retoman interés con retracción del riesgo país

(Actualiza mercados, agrega detalles e información)

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - Los activos de Argentina volvían a subir el jueves por la recomposición de carteras entre inversores institucionales, previo a un largo feriado bancario, en momentos en que el riesgo país tiende a la baja por un alentador panorama político.

El inesperado triunfo del partido del presidente libertario Javier Milei en los recientes comicios de medio término le permitirá al Gobierno sumar legisladores en el Congreso a partir de diciembre y así acelerar cambios para desregular la economía del país austral.

La bolsa de Buenos Aires arrojaba un índice líder S&P Merval con un alza del 2,1% a las 1510 GMT, luego de anotar una toma de utilidades del 2,15% el miércoles y de ganar casi 80% desde principios de octubre.

"Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas" en adelante, enfatizó Milei el miércoles en un evento corporativo, haciendo alusión a los cambios de fondo que analiza en materia laboral e impositiva.

El riesgo país ronda los 600 puntos básicos y con tendencia declinante, cuando había saltado por sobre las 1.100 unidades previo a las elecciones legislativas por temores de ahorristas a que la oposición peronista de centroizquierda se reposicionara con fuerza.

En esta coyuntura, la deuda soberana avanzaba un 0,4% en promedio.

Analistas esperan que el riesgo país se repliegue en breve hasta por debajo de los 500 puntos básicos y ahí el Gobierno podría intentar retornar a los mercados externos de capitales, algo vedado desde hace años.

La ronda cambiaria mostraba al peso mayorista con pérdida del 0,57% a 1.415 por cada dólar, lejos de la punta vendedora de 1.505,98 unidades de la banda de flotación divergente marcada por el banco central (BCRA).

"Catalizada por el cambio de expectativas vinculadas al resultado electoral del 26 de octubre (pasado), se registra una calma en materia cambiaria en Argentina", reportó la consultora Quantum Finanzas.

"Contribuyeron a esta situación elementos tales como el anuncio de intervención en la materia del Tesoro de Estados Unidos, la reapertura de colocaciones de bonos de compañías locales y provincias en el exterior, una política monetaria más adecuada a estas circunstancias y, en particular, los realineamientos ocurridos de varias monedas relevantes para Argentina", agregó.

Los bancos argentinos permanecerán cerrados el viernes y lunes próximos por feriado, con inactividad en el tipo de cambio y en bonos extrabursátiles, mientras que la bolsa operará el viernes sin liquidaciones y permanecerá inactiva en el comienzo de la próxima semana.

Esta larga inactividad obliga a los inversores a repensar estrategias de carteras.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski y Lucila Sigal)