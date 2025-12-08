ACTUALIZA TotalEnergies fusiona sus activos británicos del mar del Norte con NEO Next, de Repsol

PARÍS, 8 dic (Reuters) - La petrolera francesa TotalEnergies dijo el lunes que acordó fusionar sus activos petrolíferos en el mar del Norte británico con NEO Energy, una sociedad entre la española Repsol y HitecVision.

Total tomará una participación del 47,5% en la rebautizada NEO Energy a cambio de sus activos, según informó la empresa en un comunicado hecho público el lunes. Repsol poseerá el 23,625% de la empresa, mientras que HitecVision tendrá el 28,875% restante.

NEO Energy tendrá una producción de más de 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2026, según el comunicado.

El acuerdo continúa la tendencia de los últimos años de las grandes petroleras europeas de combinar activos en el mar del Norte británico, tras la fusión de Shell y Equinor en diciembre de 2024 y la compra por parte de Ithaca Energy

ITH.L

de los activos de producción de petróleo y gas en el mar del Norte de la italiana Eni

ENI.MI

.

El Gobierno británico impuso un impuesto extraordinario sobre las ganancias a raíz del aumento de los precios de la energía en 2022, pero los analistas afirmaron que las fusiones podrían afectar a los ingresos fiscales.

"Aunque las empresas presionarán para lograr una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costes, uno de los principales perdedores en este caso será (la recaudación fiscal y aduanera británica), ya que es probable que las entidades fusionadas paguen menos impuestos al Gobierno de Reino Unido que si lo hicieran por separado", afirmaron los analistas de RBC.

Se espera que el acuerdo se cierre durante el primer semestre de 2026, sujeto a las condiciones según las empresas.

La alianza se produce nueve meses después de la (Información de Mireia Merino, Forrest Crellin y Alban Kacher; edición de Inti Landauro y Susan Fenton; edición en español de Paula Villalba y María Bayarri Cárdenas)