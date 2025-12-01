ACTUALIZA: Trece detenidos y 151 muertos tras el incendio de Hong Kong

(Actualiza con nueva cifra de fallecidos y detenidos, detalles y comentarios; cambia ladillo y titular)

Por Jessie Pang y Nicoco Chan

HONG KONG, 1 dic (Reuters) -

Las autoridades de Hong Kong dijeron el lunes que habían detenido a 13 personas por presunto homicidio involuntario en el marco de la investigación sobre el incendio más mortífero de la ciudad en décadas, y señalaron a los materiales de renovación de mala calidad como responsables de las llamas que se han cobrado al menos 151 vidas.

La policía continuó rastreando las siete torres incendiadas el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court, y encontraron cadáveres de residentes que quedaron atrapados en escaleras y

azoteas

cuando intentaban huir de las llamas.

Más de 40 personas siguen desaparecidas.

"Algunos de los cuerpos se han convertido en cenizas, por lo que es posible que no podamos localizar a todos los desaparecidos", dijo el lunes a la prensa Tsung Shuk Yin, responsable de la policía, con una voz entrecortada por la emoción.

Las pruebas realizadas a varias muestras de una malla verde que envolvía los andamios de bambú de los edificios en el momento del incendio no cumplían las normas sobre retardantes del fuego, según declararon en rueda de prensa los funcionarios que supervisan las investigaciones.

Los contratistas que trabajaban en las renovaciones utilizaron estos materiales de

baja

calidad

en zonas de difícil acceso, ocultándolos a los inspectores, dijo el secretario jefe de Hong Kong, Eric Chan.

El aislamiento de espuma utilizado por los contratistas también avivó las llamas y las alarmas contra incendios del complejo no funcionaron correctamente, según las autoridades.

Miles de personas han acudido a rendir homenaje a las víctimas, entre las que se encuentran al menos nueve empleadas domésticas de Indonesia y una de Filipinas. El domingo, las filas se extendían más de un kilómetro a lo largo de un canal situado junto al edificio de Wang Fuk Court.

Esta semana también se celebrarán vigilias en Tokio y Londres. Alrededor de 40 personas siguen desaparecidas, según las autoridades.

Todavía se está investigando la causa del incendio que comenzó el pasado miércoles y se propagó rápidamente por el exterior de los edificios en renovación.

Sin embargo, Pekín ha advertido de que reprimirá las protestas "", en indignación de la población por la falta de advertencias sobre el riesgo de incendio y la evidencia de prácticas de construcción peligrosas.

Al menos una persona involucrada en una petición que exigía una investigación independiente, entre otras demandas, ha sido detenida, según fuentes cercanas al asunto.

La policía no ha querido hacer comentarios concretos, limitándose a decir que actuará de acuerdo con la ley.

LA BÚSQUEDA SE DESPLAZA A LOS EDIFICIOS MÁS AFECTADOS

Amy Lam, una responsable de la policía, dijo a la prensa el domingo que los edificios que todavía no se han registrado son "los más difíciles" y añadió que el tramo final de la búsqueda podría llevar semanas.

Imágenes compartidas por la policía mostraban a agentes ataviados con trajes protectores contra materiales peligrosos, mascarillas y cascos, inspeccionando habitaciones con paredes ennegrecidas y muebles calcinados, y vadeando el agua que sofocó los incendios que se prolongaron durante días.

Multitud de agentes llegaron al lugar a primera hora de la mañana del lunes para seguir registrando los edificios.

Los bloques de apartamentos albergaban a más de 4.000 personas, según los datos del censo, y los que lograron escapar deben ahora intentar rehacer sus vidas.

Más de 1.100 personas han sido trasladadas de los centros de evacuación a alojamientos provisionales, y otras 680 han sido alojadas en albergues juveniles y hoteles, según las autoridades.

Dado que muchos residentes dejaron atrás sus pertenencias al huir, las autoridades han ofrecido fondos de emergencia de US$10.000 de Hong Kong (US$1.284) a cada hogar y han proporcionado ayuda especial para expedir nuevos documentos de identidad, pasaportes y certificados de matrimonio.

EL INCENDIO MÁS MORTÍFERO DE HONG KONG DESDE 1948

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes de Wang Fuk Court de que se enfrentaban a "riesgos de incendio relativamente bajos" tras quejarse los vecinos de los riesgos de incendio que planteaban las reformas, según el Departamento de Trabajo de la ciudad.

Los residentes plantearon sus preocupaciones en septiembre de 2024, en particular sobre la inflamabilidad potencial de la malla que los contratistas utilizaban para cubrir los andamios, dijo un portavoz del departamento.

El incendio más mortífero ocurrido en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en un almacén, ha conmocionado a la ciudad, donde este fin de semana se celebrarán elecciones legislativas.

El sábado, la policía detuvo a Miles Kwan, de 24 años, parte de un grupo que lanzó una petición exigiendo una investigación independiente sobre posible corrupción y una revisión de la supervisión de la construcción, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo determinar si había sido detenido.

Kwan abandonó una comisaría en taxi el lunes por la tarde, según un testigo de Reuters.

Otras dos personas también han sido detenidas desde entonces como sospechosas de intento de sedición, según el South China Morning Post. La policía no quiso

comentar

estas detenciones.

La oficina de seguridad nacional de China advirtió el sábado a los individuos

de las consecuencias d

e usar el desastre para "volver a sumergir a Hong Kong en el caos" de 2019, cuando las masivas protestas prodemocráticas desafiaron a Pekín y desencadenaron una crisis política.

"Advertimos severamente a los perturbadores antichinos que intentan 'perturbar Hong Kong a través del desastre'", dijo la oficina en un comunicado. "No importa qué métodos utilicen, sin duda serán responsabilizados y castigados estrictamente”. (Información de Jessie Pang, Nicoco Chan, James Pomfret y Farah Master; redacción de John Geddie; Edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)