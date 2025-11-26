ACTUALIZA: Tribunal condena al expresidente peruano Vizcarra a 14 años de cárcel por corrupción

(Actualiza con reacción de expresidente y otros detalles)

LIMA, 26 nov (Reuters) - Un tribunal condenó el miércoles al expresidente peruano Martín Vizcarra a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador, un fallo que el político calificó de "venganza" por parte de sus opositores, en un país en el que hay otros tres exmandatarios en la cárcel.

Vizcarra, según la sentencia leída por una jueza, aceptó sobornos de empresas constructoras por el equivalente a US$676.000 a cambio de otorgar la ejecución de dos obras públicas cuando fue gobernador de la región Moquegua del sur del país, entre el 2011 y el 2014.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza", afirmó Vizcarra en un mensaje por X tras el anuncio de la sentencia en una sala de la Corte Superior de Justicia en Lima.

"Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", agregó.

Durante el juicio, que comenzó en octubre del año pasado, el exmandatario de 62 años negó los cargos y dijo ser víctima de persecución política. Vizcarra llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor y en el 2020 fue destituido por el Congreso cuando se le investigaba.

Su hermano mayor, Mario Vizcarra, planea postular en las elecciones presidenciales de abril del 2026 por el partido "Perú Primero" cuyo principal asesor es el expresidente.

En las elecciones del 2021, el expresidente Vizcarra fue el candidato a legislador más votado, pero fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos durante 10 años por haber cerrado el Parlamento en 2019.

Perú, que vive en constante incertidumbre política debido a las protestas sociales y el descrédito de sus líderes, ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias por escándalos de corrupción.

Los tres expresidentes que están en prisión son Alejandro Toledo, con dos condenas, y Ollanta Humala con una sentencia de 15 años por lavado de activos. El exmandatario Pedro Castillo cumple una prisión preventiva mientras espera un juicio por presunta rebelión.

(1 dólar = 3,4 soles)

(Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier López de Lérida)