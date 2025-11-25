ACTUALIZA: Tribunal de la UE dice que el matrimonio homosexual debe reconocerse en todo el bloque

(Actualiza con detalles, cambia redacción)

25 nov (Reuters) - El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó el martes que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben respetarse en todo el bloque y reprendió a Polonia por negarse a reconocer un matrimonio entre dos de sus ciudadanos celebrado en Alemania.

El Tribunal de Justicia de la UE dijo que Polonia se había equivocado al no reconocer el matrimonio de la pareja cuando se trasladó de nuevo a Polonia, alegando que la legislación polaca no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. "Vulnera no sólo la libertad de circulación y residencia, sino también el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar", señaló.

En Polonia, predominantemente católica, la lucha por la igualdad del colectivo LGBT fue tachada durante años por los gobernantes de peligrosa ideología extranjera. Sin embargo, el actual Gobierno ha estado trabajando en un proyecto de ley para regular las uniones civiles, incluidas las del mismo sexo. El TJUE dictó la sentencia vinculante a petición de un tribunal polaco que llevaba el caso de los hombres que habían impugnado la negativa a transcribir su certificado de matrimonio alemán en el registro polaco. La pareja, que se casó en Berlín en 2018, ha sido identificada solo por sus iniciales en el caso.

"Esta sentencia es histórica", dijo Pawel Knut, abogado que representa a la pareja. "Marca un nuevo comienzo en la lucha por la equidad y la igualdad de trato para las parejas del mismo sexo".

Dijo que el Tribunal Supremo Administrativo de Polonia tendría que decidir ahora si realiza o no la transcripción, pero que creía que la sentencia del martes era vinculante.

Los ciudadanos de la UE tienen libertad para trasladarse a otros Estados miembros y tener "una vida familiar normal" allí y al regresar a su país de origen, dijo el TJUE.

"Cuando crean una vida familiar en un Estado miembro de acogida, en particular en virtud del matrimonio, deben tener la certeza de poder proseguir esa vida familiar al regresar a su Estado miembro de origen".

El Tribunal dijo que esto no exigía que los Estados miembros permitieran el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus legislaciones nacionales. Pero no se les permite discriminar a las parejas del mismo sexo en la forma en que reconocen los matrimonios extranjeros, añadió.

Los esfuerzos del Gobierno de coalición proeuropeo del primer ministro Donald Tusk para sacar adelante el proyecto de ley sobre uniones entre parejas del mismo se han visto frenados por la resistencia de su socio de coalición conservador.

El presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, también dijo que vetará "cualquier proyecto de ley que socave el estatus constitucionalmente protegido del matrimonio".