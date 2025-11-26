ACTUALIZA: Tribunal manda a prisión a expresidente Vizcarra, cuarto exlíder peruano tras las rejas

(Agrega declaraciones de abogado, detalles del fallo)

Defensa de Vizcarra apela condena a prisión

Se espera que cumpla condena en prisión de expresidentes

Por Marco Aquino

LIMA, 26 nov (Reuters) - Un tribunal condenó el miércoles al expresidente peruano Martín Vizcarra a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador, un fallo que el político calificó de "venganza" por parte de sus opositores, en un país en el que hay otros tres exmandatarios en la cárcel.

Vizcarra, según la sentencia leída por una jueza, aceptó sobornos de empresas constructoras por el equivalente a US$676.000 a cambio de otorgar la ejecución de dos obras públicas cuando fue gobernador de la región Moquegua del sur del país, entre 2011 y 2014.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza", afirmó Vizcarra en un mensaje por X tras el anuncio de la sentencia en una sala de la Corte Superior de Justicia en Lima. "Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo".

La fiscalía en el caso había solicitado 15 años de prisión.

El fallo fue apelado por la defensa de Vizcarra, que en las próximas horas será llevado a un penal por "ejecución inmediata" de la condena, dijo la jueza Fernada Ayasta. Además, el político fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante nueve años.

Es la tercera condena de un equipo de la fiscalía por casos de sobornos de constructoras incluyendo a la brasileña Odebrecht, ahora conocida como Novonor, que salpicó a una enorme cantidad de líderes políticos en la última década, un esquema conocido internacionalmente como "Lava Jato".

Durante el juicio, que comenzó en octubre del año pasado, el exmandatario peruano de 62 años negó los cargos y dijo ser víctima de persecución política. Vizcarra llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor y en el 2020 fue destituido por el Congreso cuando se le investigaba.

Su hermano mayor, Mario Vizcarra, planea postular en las elecciones presidenciales de abril del 2026 por el partido "Perú Primero" cuyo principal asesor es el expresidente.

El abogado del exmandatario Erwin Siccha dijo a periodistas tras el fallo que Vizcarra tenía como enemigos a ejecutivos de empresas que denunció en 2016 por actos de corrupción, y que ahora actuaron como "colaboradores" en el juicio en su contra.

En las elecciones de 2021, Vizcarra fue el candidato a legislador más votado, pero fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos durante 10 años por haber cerrado el Parlamento en 2019.

Perú, que vive en constante incertidumbre política debido a las protestas sociales y el descrédito de sus líderes, ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias por escándalos de corrupción.

Se espera que Vizcarra sea conducido a la misma prisión en Lima donde están detenidos los expresidentes Alejandro Toledo, con condenas de hasta 20 años por corrupción, y Ollanta Humala, con una sentencia de 15 años por lavado de activos.

El exmandatario Pedro Castillo cumple prisión preventiva mientras espera un juicio por presunta rebelión.

(1 dólar = 3,4 soles) (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier López de Lérida y Javier Leira)