ACTUALIZA: Trump dice conversará de comercio con líderes de México y Canadá tras sorteo del Mundial

Líderes EEUU, Canadá y México conversan amistosamente en sorteo de la FIFA

Revisión del TMEC se produce en medio de aumento de aranceles estadounidenses

Tensiones con Canadá por aranceles y posible salida del TMEC

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá el viernes con los líderes de México y Canadá para discutir temas comerciales, después de que los tres se reúnan en Washington para el sorteo de la Copa Mundial de 2026.

Trump charló con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mientras veían el evento desde un palco del centro artístico Kennedy Center. Los tres aparecieron en el escenario para dar inicio al evento.

"Nos reuniremos con ambos y nos llevamos muy bien", dijo Trump al llegar al Kennedy Center para el sorteo.

Cuando un periodista le preguntó durante su llegada por la alfombra roja si hablarían sobre inmigración y comercio, Trump respondió que sí.

La Casa Blanca no ha revelado detalles sobre la reunión ni ha confirmado si el presidente se reunirá con los dos líderes por separado. El encuentro tiene lugar mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para la revisión formal en 2026 del acuerdo comercial regional TMEC, en medio del aumento de aranceles estadounidenses y las peticiones de Washington de renegociar o posiblemente retirarse del pacto.

Sheinbaum dijo el jueves que se reuniría brevemente con Trump y Carney durante su visita a Estados Unidos. Será su primera reunión en persona con Trump desde que asumió el cargo en octubre del año pasado.

El mandatario estadounidense ha elogiado ampliamente a la líder mexicana, al tiempo que ha presionado al país para que haga más por combatir los cárteles de la droga y el flujo de narcóticos como el fentanilo hacia su país. Ha prometido mantener un arancel estadounidense del 25% sobre los productos mexicanos que no cumplan con el TMEC, a la espera de que se produzcan más avances en la lucha contra las drogas.

Las relaciones con Canadá han sido más tensas.

Trump mantuvo una reunión amistosa con Carney en octubre, pero luego suspendió todas las negociaciones comerciales con Canadá después de que la provincia de Ontario emitiera un anuncio en el que se utilizaba un vídeo del expresidente Ronald Reagan en el que advertía de que los aranceles conducen a guerras comerciales y al desastre económico. El presidente también amenazó con aumentar los aranceles sobre las importaciones canadienses, aunque aún no lo ha hecho.

El TMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2020 y se negoció durante el primer mandato presidencial de Trump, exige a los tres países que realicen una revisión conjunta al cabo de seis años.

Trump podría decidir el año que viene retirarse del acuerdo comercial, informó Politico el jueves, citando al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Greer no repitió el comentario en un acto celebrado más tarde ese mismo jueves y declaró en una entrevista que legislación vigente del país, una ley aprobada por el Congreso y que Canadá y México eran los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos.

