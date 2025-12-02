ACTUALIZA Trump dice que anunciará al nuevo presidente de la Fed a principios del próximo año

(Actualiza con comentarios de Trump y contexto)

WASHINGTON, 2 dic (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que a principio del próximo año anunciará a quién propondrá como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, adelantando aún más un proceso de selección de meses, pese a que ha dicho que ya sabe a quién elegirá para dirigir el banco central más importante del mundo.

En comentarios en una reunión del gabinete, Trump también dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dirigió el proceso de búsqueda, no quiere el principal puesto en la Reserva Federal, pero no indicó a quién prefería.

Trump había dicho el domingo a periodistas que ya sabía a quién planea elegir como sucesor de Powell, cuyo mandato como jefe de la Reserva Federal finaliza en mayo, pero no respondió cuando se le preguntó si era Kevin Hassett, su principal asesor económico y el favorito en las apuestas en línea.

El martes reiteró que redujo la lista a una sola persona.

"Supongo que también está aquí un posible presidente de la Reserva Federal. ¿Puedo decirlo? Potencial. Es una persona respetada, te lo aseguro. Gracias, Kevin", dijo Trump en la reunión del gabinete.

Hassett, de 63 años, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, ha demostrado su lealtad al presidente en apariciones televisivas regulares, si no semanales, en CNBC, Fox News y otros canales, donde ha respaldado los amplios aranceles de importación de Trump y sus llamamientos a tasas de interés más bajas.

Trump, un ávido televidente, probablemente ve a Hassett con frecuencia, a diferencia de a la mayoría de los demás candidatos.

Hassett, cuya oficina se encuentra en el Ala Oeste de la Casa Blanca, también tiene acceso directo al presidente y ha contribuido a moldear sus opiniones sobre comercio y economía, así como sobre política monetaria.

Entre los demás candidatos para suceder a Powell se encuentran dos gobernadores de la Reserva Federal en funciones —Michelle Bowman y Christopher Waller—, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y Rick Rieder de BlackRock.

Bessent ha dicho que completó dos rondas de entrevistas con cada uno de ellos y que planeaba presentar una lista reducida de finalistas a Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca este mes.

Trump no ha ocultado que prefiere a alguien que esté a favor de tasas más bajas, y Hassett y los demás han sido defensores abiertos de exactamente eso, una preferencia que podría ser desafiada por una economía boyante que ha hecho que muchos funcionarios de la Reserva Federal se muestren cautos ante una política monetaria más expansiva.

(Reporte de Katharine Jackson y Jeff Mason. Editado en español por Javier Leira)