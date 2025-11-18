ACTUALIZA Trump insiste en la Casa Blanca en que el príncipe saudí no sabía nada del asesinato de Khashoggi

(Actualiza con detalles de la visita; cambia redacción)

Por Steve Holland, Matt Spetalnick y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) -

El presidente Donald Trump defendió con vehemencia a Mohammed bin Salman el martes, insistiendo en que el príncipe heredero no tenía conocimiento del asesinato en 2018 del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes, contradiciendo así la evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses.

La controversia sobre el asesinato de Khashoggi, un crítico del liderazgo saudí afincado en Estados Unidos, se reavivó cuando el gobernante de facto del reino realizó su primera visita a la Casa Blanca en más de siete años con el fin de rehabilitar aún más su imagen global, empañada por el incidente. La inteligencia estadounidense concluyó que MBS aprobó la captura o el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. El príncipe heredero negó haber ordenado la operación, pero reconoció su responsabilidad como gobernante de facto del reino. "A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablan, les guste o no", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval, con bin Salman sentado a su lado. "Sucedió lo que sucedió, pero él no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así".

Bin Salman dijo que había sido "doloroso" enterarse de la muerte de Khashoggi, pero que su Gobierno "tomó todas las medidas adecuadas para investigar". "Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a suceder nada parecido. Es doloroso y es un gran error", declaró.

Trump también elogió al príncipe heredero por hacer un trabajo "increíble" en materia de derechos humanos, pero no dio más detalles. Bin Salman ha sido duramente criticado por los grupos de derechos humanos por el asesinato de Khashoggi y por su represión de la disidencia en su país.

Al comienzo de su visita, el príncipe heredero fue recibido con una fastuosa ceremonia presidida por Trump en el Jardín Sur, con guardia de honor militar, salvas de cañón y un desfile aéreo de aviones de combate estadounidenses.

La calurosa bienvenida es la más reciente señal de que las relaciones se han recuperado de la profunda tensión causada por el asesinato de Khashoggi.

Salman prometió el martes aumentar la inversión de su país en Estados Unidos a US$1 billón, frente a los US$600.000 millones que prometió cuando Trump visitó Arabia Saudita en mayo. Sin embargo, no ofreció detalles ni un calendario.

Las conversaciones entre los dos líderes parecían encaminadas a avanzar en las relaciones de seguridad, la cooperación nuclear civil y los acuerdos comerciales multimillonarios con el reino.

Trump dijo a periodistas que los dos países habían alcanzado un "acuerdo de defensa", sin dar detalles, y que Arabia Saudita compraría aviones de combate F-35 de última generación fabricados en Estados Unidos.

Trump afirmó que había obtenido una "respuesta positiva" sobre las perspectivas de normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel.

Sin embargo, el príncipe heredero dejó claro que, aunque quería unirse a los Acuerdos de Abraham, se mantenía firme en su condición de que Israel debía proporcionar una vía para la creación de un Estado palestino, algo a lo que este se ha negado.

La reunión subraya una relación clave —entre la mayor economía del mundo y el principal exportador de petróleo— a la que Trump ha dado gran prioridad en su segundo mandato.

Trump recibió a bin Salman con una sonrisa y un apretón de manos en la alfombra roja, mientras decenas de militares se alineaban en el perímetro. La limusina fue escoltada por una guardia de honor montada del Ejército, y a continuación los líderes miraron hacia el cielo mientras los aviones de combate rugían sobre sus cabezas.

Antes de sentarse a conversar, ambos líderes charlaron amigablemente mientras Trump le mostraba a bin Salman los retratos presidenciales que adornan la pared exterior del Salón Oval.

(Editado en español por Javier Leira)