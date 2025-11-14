ACTUALIZA: Un ataque ruso contra Kiev deja cuatro muertos y decenas de heridos

(Actualiza el número de muertos, añade comentarios de Zelenski, fuerza aérea, residente en Kiev, ajusta titular)

Por Anastasiia Malenko y Olena Harmash

KIEV, 14 nov (Reuters) -

Rusia lanzó a primera hora del viernes un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev,

las autoridades dijeron que la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, una escuela, un centro médico y edificios administrativos de unos 3 millones de habitantes.

"Por el momento, sabemos que hay decenas de heridos, entre ellos niños y una mujer embarazada. Lamentablemente, cuatro personas han muerto", dijo Zelenski en una publicación en la red social X.

"MUCHA GENTE GRITANDO"

Anastasia, de 29 años, describió el momento en que su bloque de apartamentos fue alcanzado: "En ese momento no sabes qué hacer primero: salvarte a ti misma, a tu hijo, o correr a ayudar a la gente, porque había mucha gente gritando y que necesitaba ayuda", dijo.

Según Zelenski, la embajada de Azerbaiyán fue alcanzada por los restos de un misil Iskander.

en diferentes puntos de la ciudad, mientras los residentes se reunían en las calles sembradas de escombros frente a edificios de apartamentos tras el ataque.

El gobernador de la región de Kiev, a las afueras de la capital, dijo que los ataques con drones y misiles habían herido a seis personas, entre ellas un niño de siete años, y provocado varios incendios.

"Ucrania está respondiendo a estos ataques con fuerza de largo alcance y el mundo debe detener estos ataques contra la vida con sanciones", afirmó Zelenski.

Kiev ha intensificado sus ataques con drones en el interior de Rusia, con el objetivo de dañar las refinerías de petróleo, depósitos y oleoductos y paralizar la mayor fuente de financiación de Moscú para su guerra en Ucrania.

Dos fuentes de la industria dijeron a Reuters que el puerto ruso de

Novorosíisk

, en el mar Negro, detuvo las exportaciones de petróleo el viernes tras un ataque de drones ucranianos. (Información adicional de Yurii Kovalenko y Ronald Popeski; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela y María Bayarri Cárdenas)