ACTUALIZA: Un bombardeo ruso en Kiev causa seis muertos e interrumpe el suministro energético

misiles y aviones no tripulados sobre la capital ucraniana, Kiev,

El presidente Volodímir Zelenski dijo que el ejército ruso lanzó más de 460 drones y 22 misiles. Se trata del segundo gran ataque ruso contra Kiev este mes.

"Los objetivos principales eran el sector energético y todo lo que mantiene la vida normal", dijo Zelenski en un mensaje en la aplicación Telegram.

Las unidades de defensa antiaérea ucranianas derribaron 22 misiles y 464 drones, informó la Fuerza Aérea.

Mientras Rusia golpeaba Kiev en varias oleadas de ataques, las conversaciones diplomáticas sobre cómo poner fin a la guerra cobraron impulso. Responsables ucranianos, europeos y estadounidenses han celebrado varias rondas de conversaciones en los últimos días para debatir propuestas de paz después de que Washington presentara un plan que satisfaría muchas de las exigencias de Rusia.

ZELENSKI PIDE DEFENSA AÉREA Y ARMAMENTO

"Lo más importante ahora es que todos los socios avancen juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos. La presión sobre Rusia debe dar resultados", dijo Zelenski, instando a que no se interrumpa el suministro de armas y defensa aérea a Kiev.

Zelenski dijo que cuatro drones rusos habían sobrevolado los países vecinos de Ucrania, Moldavia y Rumanía, miembro de la OTAN.

Rumanía envió aviones de combate para rastrear los drones que penetraron en su territorio cerca de la frontera con Ucrania, y uno de ellos seguía avanzando hacia el interior del país, según informó el Ministerio de Defensa rumano.

Rumanía comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha sufrido repetidas incursiones de drones en su espacio aéreo y la caída de fragmentos en su territorio desde que Rusia comenzó a atacar los puertos de Kiev al otro lado del río Danubio.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE CALEFACCIÓN

El Ministerio de Energía ucraniano dijo que los ataques rusos habían interrumpido el suministro eléctrico a más de 102.000 personas en cinco regiones ucranianas.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, dijo que se habían registrado daños en 13 lugares de Kiev. Edificios residenciales y comerciales e infraestructuras sufrieron daños.

municipales de Kiev también dijeron que el suministro de calefacción en varios distritos de la capital estaba restringido. El tiempo es inusualmente cálido, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados.

Anteriormente había declarado que al menos otras siete personas habían resultado heridas durante la noche.

"Los rusos atacan deliberadamente infraestructuras y viviendas civiles. Terror cínico", dijo Tkachenko en el servicio de mensajería Telegram.

Moscú niega haber atacado intencionadamente a civiles, pese a haber matado a miles de ellos desde que lanzó su invasión en 2022. Dice que las infraestructuras civiles, como los suministros de energía, son objetivos legítimos para dañar la capacidad de lucha de Ucrania.

Responsables ucranianos también dijeron que las infraestructuras portuarias y energéticas resultaron dañadas en el puerto de Odesa, en el mar Negro, donde seis personas resultaron heridas.

