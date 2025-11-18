ACTUALIZA: Un "dolido" Alcaraz abandona la Copa Davis por una inflamación en los isquiotibiales

(Agrega detalles y contexto)

18 nov (Reuters) - El número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, anunció el martes su retirada de las Finales de la Copa Davis en Bolonia debido a una inflamación en los isquiotibiales, indicando que "siente muchísimo" perderse la cita.

El tenista español agravó el problema durante las Finales ATP, donde fue derrotado por Jannik Sinner en el duelo por el título del domingo, y su retirada supuso otro duro golpe para los organizadores, la Federación Internacional de Tenis.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia", dijo Alcaraz en Instagram. "Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir".

"Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", agregó.

Sinner, número dos del mundo, se retiró del torneo el mes pasado, antes de que Italia -actual defensora del título- confirmara su ausencia.

Italia, que ha ganado las dos últimas Copas Davis, tampoco podrá contar con Lorenzo Musetti, que se retiró alegando motivos físicos y familiares.

Se espera que el lugar de Musetti lo ocupe Lorenzo Sonego, que ha estado en Turín ejercitándose en los últimos días.

Italia se enfrentará a Austria el miércoles, mientras que España jugará contra la República Checa el jueves en cuartos de final. La final se disputará el domingo.

