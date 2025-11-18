ACTUALIZA: Un fallo de Cloudflare corta el acceso a X, ChatGPT y otros sitios web a miles de personas

(Reescribe con detalles y contexto)

18 nov (Reuters) - Miles de usuarios en todo el mundo no pudieron acceder el martes a las principales plataformas de internet, entre ellas la red social X y ChatGPT, debido a que la empresa de infraestructuras web Cloudflare sufrió una caída que afectó a los servicios en línea. Cloudflare, cuya red gestiona alrededor de una quinta parte del tráfico web, dijo que comenzó a investigar la degradación del servicio interno alrededor de las 11:40 GMT. Se ha desplegado una solución, pero algunos clientes todavía podrían verse afectados a medida que se recupera el servicio. Al parecer, el incidente impidió a miles de usuarios acceder a plataformas como Canva, X, Grindr y ChatGPT, según los reportes de los usuarios en Downdetector. Sin embargo, los avisos sobre problemas con Cloudflare se habían reducido a unos 600 a las 13:00 GMT desde un pico de casi 5.000, según la herramienta de seguimiento de interrupciones.

Downdetector realiza el seguimiento de las caídas recopilando informes de estado de diversas fuentes. Dado que las cifras se basan en los reportes enviados por los usuarios, el número real de usuarios afectados puede variar.

"Vimos un pico de tráfico inusual en uno de los servicios de Cloudflare a las 11:20 UTC (GMT). Eso causó que parte del tráfico que pasa a través de la red de Cloudflare experimentara errores", dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. "Estamos todos para asegurarnos de que todo el tráfico funcione sin errores".

X y OpenAI, creador de ChatGPT, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Esta interrupción es la más reciente que afecta a los servicios de internet. Azure, de Microsoft, también sufrió un problema el mes pasado, mientras que una falla en AWS, de Amazon, causó una agitación mundial entre miles de sitios web y algunas de las aplicaciones más populares, como Snapchat y Reddit a principios de octubre. (Información de Jaspreet Singh en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar y Anil D'Silva; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)