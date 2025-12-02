ACTUALIZA: Un grupo de bancos europeos anuncia una empresa de "stablecoin" en euros llamada Qqivalis

(Actualizaciones para añadir el nombre de la empresa en el párrafo 2, y detalles en los párrafos 3 y 6)

PARÍS/MADRID, 2 dic (Reuters) - Un grupo de diez bancos europeos, entre ellos los de gran peso ING, UniCredit, han creado un para lanzar una criptomoneda estable —o "stablecoin"— en euros, con la esperanza de contrarrestar el dominio estadounidense en los pagos digitales.

El consejero delegado de la nueva empresa, con sede en Ámsterdam, será Jan-Oliver Sell, que anteriormente trabajó en Coinbase en Alemania. El director de activos digitales de ING, Floris Lugt, será el director financiero, y el expresidente de NatWest, Howard Davies, será el presidente, dijo el grupo en una conferencia de prensa en Ámsterdam el martes.

Los bancos que participan en el proyecto, anunciado por primera vez en septiembre, eran originalmente ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank y Raiffeisen Bank International. BNP Paribas también se ha unido al grupo, según informó Lugt el martes.

Una gran cantidad de importantes firmas financieras estadounidenses se han estado preparando para lanzar sus propias stablecoins respaldadas por dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una ley que establece normas para las "stablecoins".

Qivalis está en proceso de solicitar una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI, por sus siglas en inglés) al banco central neerlandés.

Qivalis está en proceso de solicitar una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI, por sus siglas en inglés) al banco central neerlandés.

Espera lanzar su "stablecoin" a principios del segundo semestre de 2026, y el proceso de obtención de la licencia tardará entre seis y nueve meses, según Sell.