ACTUALIZA: Un incendio afecta al mejorador Petrocedeño en Venezuela, según fuentes y medios de comunicación

19 nov (Reuters) - Un incendio se desató el miércoles en las instalaciones de un mejorador de crudo pesado, Petrocedeño, en la región oriental de Venezuela, según fuentes de la compañía y medios locales.

Las plantas de mejoramiento de crudo ubicadas a lo largo de la Faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo de Venezuela, son clave para convertir la producción de crudo extrapesado del país en crudos aptos para la exportación.

Se escuchó una explosión antes del incendio, que se produjo cerca de la torre de destilación de la planta de mejoramiento, según un trabajador de un proyecto cercano. El fuego podría haberse extendido a una planta de nafta, según otra fuente.

Ambulancias se dirigían al lugar del incidente, indicó una tercera fuente, pero oficialmente no se han reportado heridos. Los trabajadores estaban siendo evacuados del proyecto, según medios locales.

Hasta ahora no hay heridos ni desaparecidos, de acuerdo con otra fuente.

La estatal petrolera venezolana PDVSA, operadora del proyecto, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

