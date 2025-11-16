ACTUALIZA: Una manifestación para pedir seguridad en México deja decenas de heridos y detenidos

(Cambia enfoque, agrega balance oficial de heridos y detenidos, cita de la presidenta)

CIUDAD DE MÉXICO, 15 nov (Reuters) - Una marcha inspirada por el movimiento de la Generación Z que buscaba reclamar mayor seguridad pública en México dejó el sábado decenas de heridos en la capital, en su mayoría policías, en una jornada con el recuerdo todavía fresco del reciente asesinato de un alcalde en el oeste del país.

El secretario de Seguridad Pública capitalino, Pablo Vázquez, dijo en rueda de prensa que un centenar de policías resultaron lesionados, de los cuales 40 fueron trasladados a hospitales, y que hubo 20 detenidos. Otros 20 civiles sufrieron heridas, declaró el funcionario al medio local Milenio.

Según otros medios, también hubo marchas en Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Xalapa, Querétaro, Toluca y Cuernavaca, y en el estado Michoacán, donde a principios de mes miembros del crimen organizado mataron a tiros al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en una actividad pública en plena calle.

La protesta fue convocada por un grupo que se identifica en redes sociales como Generación Z -en alusión a los nacidos entre 1997 y 2012-, que pide más oportunidades para los jóvenes y menos corrupción, y que conecta con un movimiento global que ha protagonizado protestas en otras partes del mundo.

En Ciudad de México, la marcha ciudadana estuvo formada por gente de diversas edades y transcurrió en calma por varias calles y avenidas hasta llegar al Zócalo o plaza principal, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede presidencial y residencia de la mandataria Claudia Sheinbaum.

En el Zócalo, un grupo de encapuchados derribó las vallas de hierro y dos metros de altura que protegían el palacio, lo que derivó en un enfrentamiento con gases lacrimógenos y piedras entre manifestantes y policías. Los medios mostraron varios heridos entre los civiles.

"No a la violencia. Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica", dijo Sheinbaum en un acto en Tabasco, en el sureste del país, donde estuvo de gira el sábado.

El viernes, en su conferencia de prensa diaria, afirmó que la protesta había sido impulsada desde el extranjero contra el Gobierno, a través de bots en redes sociales, haciéndose eco de un informe del sistema público de radio y televisión según el cual los organizadores eran opositores y empresarios.

Sin embargo, varios jóvenes entrevistados durante la manifestación en Ciudad de México rechazaron esa versión y criticaron a la presidenta por poner en duda la legitimidad de la protesta, según mostraron videos de redes sociales. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Daina Beth Solomon, Alicia Fernandez y Liamar Ramos)