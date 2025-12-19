ACTUALIZA.- Unión de mexicanas Volaris-Viva Aerobus busca reducir los costos de flota del nuevo grupo aéreo

(Cambia enfoque para centrarse en la operación y sus consencuencias)

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - La propuesta de unión de las aerolíneas mexicanas de bajo costo Volaris y Viva Aerobus busca poner al nuevo grupo aéreo en mejores condiciones para negociar sus costos más altos, adquiriendo y rentando aeronaves, dijeron el viernes ejecutivos de ambas firmas.

Reuters informó en exclusiva el jueves que las dos aerolíneas estaban cerca de un acuerdo, que Volaris y Viva confirmaron más tarde.

"Una oportunidad significativa radica en reducir los costos de propiedad de las aeronaves, que representan el mayor gasto, superando incluso al combustible", dijo el director general de Viva, Juan Carlos Zuazua, a analistas en una conferencia telefónica.

"En particular, las principales aerolíneas mundiales operan con costos de propiedad hasta un 60% inferiores a los de sus homólogas latinoamericanas, incluidas Viva y Volaris", añadió.

Ambas compañías vuelan exclusivamente con aviones Airbus y operan rutas similares.

Aunque Volaris y Viva seguirán operando como marcas separadas, el nuevo grupo, que se denominará Grupo Más Vuelos, se convertirá en la mayor aerolínea nacional de México con diferencia.

Las acciones de Volaris se encaminaban a su mejor día de la historia, con una subida de casi el 17% tras el anuncio.

Según los términos del acuerdo, las empresas se unirán en una asociación de iguales. El consejero delegado de Volaris, Enrique Beltranena, admitió que su compañía representaba alrededor del 60% del valor de la empresa, mientras que Viva aportaba el 40%, aunque la deuda neta de Volaris era mayor.

"Así que cuando se pasa del valor de la empresa al valor del capital, las contribuciones relativas de capital se vuelven mucho más cercanas", dijo.

OBSTÁCULOS REGLAMENTARIOS

Los analistas preguntaron repetidamente a los ejecutivos sobre el proceso regulatorio que hay por delante para autorizar la operación. Entre las aerolíneas mexicanas, las dos representan conjuntamente el 69% de los pasajeros transportados hasta octubre. Les seguía la aerolínea bandera Aeroméxico , que probablemente se oponga a la fusión.

"Confiamos en los méritos de esta operación", declaró Beltranena. "(Preferimos) en este momento no especular sobre los resultados o los posibles resultados, y las condiciones o remedios" estipulados por el regulador.

El Gobierno de México disolvió este año su regulador independiente contra la competencia, Cofece, y puso sus poderes en manos de una nueva agencia controlada por la Secretaría de Economía.

(Un dólar = 17.9908 pesos mexicanos) (Reporte de Kylie Madry, Aida Peláez-Fernández y Noé Torres; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)